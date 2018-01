Kamer wil Shell spreken ondanks 'garanties'

De Tweede Kamer wil nog steeds dat Shell donderdag komt uitleggen of het olie- en gasbedrijf inderdaad probeert de aansprakelijkheid voor de Groningse aardbevingsschade te ontlopen. De Kamer neemt niet op voorhand genoegen met de sussende woorden van Shell.

De Kamer wil van Shell-topvrouw Marjan van Loon tekst en uitleg over het bericht in Trouw dat Shell de aansprakelijkheid voor dochterbedrijf NAM, dat het aardgas in Groningen wint, zou hebben ingetrokken. Oppositiepartijen, maar ook bijvoorbeeld regeringspartij CDA, reageerden woedend op dat nieuws.



Garanties

Shell schrok en probeert de boel te sussen. Het bedrijf zegt NAM te blijven steunen bij het nakomen van haar financiële verplichtingen en is bereid daarvoor garanties af te geven. Ook draagt NAM voorlopig geen winst af aan eigenaars Shell en ExxonMobil.

Van Loon en haar collega's van de NAM en ExxonMobil (de andere aandeelhouder van de NAM) hebben beloofd donderdag in de Kamer te verschijnen.

