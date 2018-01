Donar geeft in slotfase voorsprong uit handen op Cyprus

Brandyn Curry was topscorer bij Donar met 19 punten, hier in actie tegen Cluj archief (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar waren dinsdagavond dicht bij een historische prestatie op Cyprus, maar de Groningers verloren in de slotfase nipt van Keravnos. Het werd 74-72.

Voortouw

Donar nam bijna de hele wedstrijd het voortouw. Bij rust stonden de Groningers negen punten voor (39-48). Ook in de tweede helft bleef de ploeg van coach Erik Braal lange tijd op voorsprong.

Laatste seconden

Pas laat in het vierde kwart pakte de thuisploeg alsnog de voorsprong. Het driepuntsschot van Arvin Slagter in de allerlaatste seconde had alsnog voor de winst kunnen zorgen, maar zijn schot stuiterde op de ring waarna de rebound voor Keravnos was.

Scorers

Topscorer bij Donar was Brandyn Curry met 19 punten, Drago Pasalic maakte vijftien punten. Grote plaaggeest voor de Groningers was Mohamed Abukar. Hij scoorde 21 punten.

Galavoorstelling

De eerste wedstrijd tegen Keravnos eindigde in een ware show. Donar won met veertig punten verschil in MartiniPlaza (109-69) en vestigde een clubrecord wat betreft het aantal driepunters voor het team (22).

En nu?

Volgende week dinsdag speelt Donar de laatste poulewedstrijd, in eigen huis tegen het Belgische Mons. Bij winst is de ploeg van coach Erik Braal alsnog verzekerd van een plaats bij de laatste zestien.

Geplaatst bij Roemeense winst

Zonder te spelen kunnen de Groningers zich overigens morgen al plaatsen voor de volgende ronde. Als U-BT Cluj Napoca woensdagavond thuis van Belfius Mons-Hainaut wint kan Donar plaatsing voor de kwartfinales van de Europe Cup niet meer ontgaan.

