'Zorg dat je meepraat over aanbestedingsregels in de eigen gemeente'

Bij het verdelen van opdrachten hebben gemeenten weinig oog voor de eigen ondernemers. Dat zeggen ondernemers die hier bij ZZP Nederland over klagen.

ZZP Nederland-directeur en NoordZaken-expert Frank Alfrink wijst ondernemers erop dat ze daar bij de gemeenteraadsverkiezingen wat aan kunnen doen.

Door Frank Alfrink

Ondernemers verdienen hun geld met het voltooien van opdrachten. Zijn er geen opdrachten, dan wordt er ook niets verdiend. Daarom zijn ondernemers altijd op zoek naar de volgende opdrachtgever. Die zijn er in allerlei soorten en maten. Soms zijn er opdrachten die zo groot zijn dat Europese regelgeving zegt dat ze Europees aanbesteed moeten worden. Vaak zijn die klussen voor de meeste ondernemers te groot. Maar hoe zit het met de kleinere opdrachten?

Miljarden euro's

Elk jaar koopt de Nederlandse overheid voor ruim 73 miljard euro in bij meer dan zeventigduizend leveranciers. Denk aan een gemeente die een hovenier zoekt voor onderhoud van de sportvelden, de provincie die een nieuwe weg wil aanleggen of een gemeente die hulp zoekt bij een softwareproject.

Helaas komen opdrachten die via online marktplaatsen worden aanbesteed maar weinig bij zelfstandig ondernemers terecht Frank Alfrink

Marktplaatsen

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zetten opdrachten vaak op diverse marktplaatsen. Tenderned, opgezet door het ministerie van Economische Zaken, is bijvoorbeeld zo'n marktplaats voor vooral de grotere opdrachten. Bekende marktplaatsen voor opdrachten van de gemeente zijn bijvoorbeeld CTM Solution of FlexTender.

Buiten de boot

Helaas komen interim- en adviesopdrachten die via online marktplaatsen worden aanbesteed maar weinig bij zelfstandige ondernemers terecht. Onderzoek laat het telkens opnieuw zien en wij kunnen het bevestigen. Regelmatig horen we bij ZZP Nederland dat kleine ondernemers door het aanbestedingsbeleid nog steeds onevenredig vaak opdrachten mislopen.

Bijna dagelijks ontvangt onze helpdesk verhalen over ondernemersonvriendelijke aanbestedingsregels, waardoor kleine ondernemers buiten de boot vallen. Om precies te weten hoe het zit, doen we er een landelijk onderzoek naar.

Lokale regels

In de meeste Nederlandse gemeenten wordt op 21 maart 2018 gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment voor ondernemers, want niet alle wetten en regels komen uit Den Haag. Sterker nog, de lokale politiek bepaalt in grote mate waar de ondernemers aan moeten voldoen. Hier liggen dus kansen voor de ondernemer. Weet dus welke partij het beste beleid voor ondernemers heeft. En stem voor die partij kan goed zijn voor je eigen toekomstplannen.

De verkiezingen geven ondernemers de kans mee te praten over de regels en wetten in hun gemeente Frank Alfrink

Mooie inzichten

Een onderzoek van ZZP Nederland naar partijprogramma's van grote politieke partijen in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Zwolle leverde enkele mooie inzichten op. Eentje daarvan is dat veel partijen willen inzetten op een aanbestedingsbeleid dat meer kansen creëert voor de kleine ondernemers in de gemeente.

Gelijke offertes

Dat kan bijvoorbeeld door ondernemers uit de gemeente de voorkeur te geven boven ondernemers uit andere gemeenten, wanneer de offertes ongeveer gelijk zijn. De verkiezingen geven ondernemers de kans mee te praten over regels en wetten binnen hun gemeenten.

Frank Alfrink is algemeen directeur van ZZP Nederland, belangenorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel.

