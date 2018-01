NoordZaken-panel over niet doorgaan Yantai-plannen: Spijtig

De RUG gaat niet naar Yantai, er komt geen filiaal van de Groninger universiteit in de Oost-Chinese kustplaats. Spijtig, vinden de meeste ondernemers van het NoordZaken-panel.

Ze hadden het wel geweten met dit 'unieke en gedurfde plan'. Zij willen vooruit, en dat kan in China. 'Het is toch prachtig om de voet uit de Groningse klei te trekken en die daar neer te zetten.'

Hoe denken ondernemers over wat er in de noordelijke economie en het bedrijfsleven omgaat? Wat is hun mening over nieuwe ontwikkelingen, belangrijke besluiten van Den Haag, aan het Martinikerkhof of van hun gemeentebestuurders?

Het Noordzaken-panel is de thermometer waarmee RTV Noord de stemming in het bedrijfsleven peilt. Tien vooraanstaande Groninger ondernemers zijn er voor uitgenodigd. Mannen en vrouwen die niet om een mening verlegen zitten. Voor dit jaar zijn het de genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2017. We vragen NoordZaken-ondernemers deze keer naar hun mening over het afblazen van de China-plannen.

Wilfred den Hartog, Organ Assist

'Een RUG-vestiging in Yantai zou het Groningse bedrijfsleven spin-off kunnen opleveren. Ook wij zijn actief in China. Yantai zou dus best van waarde voor ons kunnen zijn geweest.'

'De RUG had iets kunnen ontwikkelen in het grootste land ter wereld. China is op vele gebieden enorm innovatief en wil een vooraanstaande rol op het wereldtoneel vervullen. Om dat te bereiken wordt er veel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek op topniveau. Het land loopt op vele gebieden voorop, dat je als Nederlandse universiteit daar op wilt inhaken begrijp ik goed. Niettemin trek ik het besluit van de RUG niet in twijfel, ik heb er geen waardeoordeel over.'

'Ik vind het geen gek idee om op mondiaal niveau opleidingen aan te bieden. Meer universiteiten hebben dependances in verschillende landen. Daarmee bevorder je internationalisering. Dat geeft kruisbestuiving. Studenten en docenten leren van elkaars kennis en cultuur. Als totaal wordt een universiteit daar beter van.'

Het stad-Groninger bedrijf Organ Assist ontwikkelt en produceert apparatuur waarmee lichaamsfuncties in organen die worden getransplanteerd op peil worden gehouden.

Ayhan Tatlicioglu, Inter-Psy

'Het is toch prachtig om de voet uit de Groningse klei te trekken en die in China neer te zetten. China is de economie van de toekomst. Wil je vooruit, dan moet je bij ontwikkelingen daar aansluiten. Yantai was een prachtig, gedurfd plan.'

'De universiteit had Groningen ermee op de kaart kunnen zetten. Ik vind het echt jammer dat het is afgeketst. Het plan toonde ondernemerschap, de RUG zou iets doen dat anderen nog niet hebben gedaan. Het was een vooruitstrevend en uniek idee dat Groningen goede publiciteit had kunnen opleveren.'

Yantai had veel kunnen betekenen voor het Groningse bedrijfsleven. Het had een plek kunnen worden waar bedrijven terecht kunnen om contacten met Chinese ondernemers te leggen of om kennismigranten te halen. Het had een enorme meerwaarde gehad ten opzichte van gebruikelijke handelsmissies. Je had er een permanente vertegenwoordiging kunnen hebben.'

'Veel ondernemers zeggen dat ze kunnen leren van Chinezen. In onze vakgebieden psychologie en psychiatrie is het andersom. Wij hadden daar wat kunnen betekenen. Wij hadden best willen meewerken aan psychologiecolleges in Yantai.'

Inter-Psy is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Tjalling Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Team 4 Architecten

'De discussie gaat over onderwijsvrijheid, dat begrijp ik goed. Maar ik denk dat de neveneffecten van een vestiging in China eigenlijk alleen maar positief zijn. Contacten met buitenlandse culturen leveren altijd veel op. Wij schakelen voor ict-zaken wel Indiase studenten in. En vanuit Ierland komen hier regelmatig studenten voor een half jaar bij ons. Ik ben vaak onder de indruk van het aanstormend buitenlands talent. Ze spreken vaak goed twee of drie talen en hun opleidingsniveau is hoog. Hun aanwezigheid levert ons nieuwe inzichten op, wij leren van ze.'

'Yantai had ook voor ons wat kunnen betekenen. Wij doen veel in de zorgsector en in China zijn ze zeer geïnteresseerd in hoe we onze ziekenhuizen en zorginstellingen bouwen. Die kennis zouden we in China kunnen delen. De kanalen die via de RUG zouden zijn geopend hadden we kunnen benutten.'

Het stad-Groningse architectenbureau Team 4 is betrokken bij de bouw van beeldbepalende gebouwen in stad en provincie en bekend van het eigen oranje gebouw tegenover de Euroborg.

Ronald Schipper, Factor-e

'Een Chinese RUG-vestiging kan een springplank zijn voor het bedrijfsleven, beide kanten op. Het maakt het voor Groningse ondernemingen gemakkelijker om daar contacten op te doen en bedrijven kunnen studenten uit China hierheen halen.'

'We kunnen veel leren van China. Zeker op het terrein van de digitale economie, daar ligt het land beslist op ons voor. Er zijn mensen die beweren dat China zelfs Silicon Valley al voorbij is gestreefd. Zie maar eens hoe gemakkelijk het is om er te betalen met je mobiel, een pinpas heb je niet nodig. Zelfs bij de schoenpoetser kun je met je mobiel afrekenen.'

'Over een jaar of vijf tot tien is China de grootste economische macht van de wereld. Vanuit dat idee is het heel goed de banden aan te halen en verder te kijken dan alleen Nederland of de EU. Wanneer je kijkt waar op termijn de kansen liggen en wanneer je onderwijs op topniveau wilt leveren, dan is het slim om daar als universiteit op voor te sorteren.'

TheFactor.e ontwikkelt online strategieën, websites, applicaties en tools.

Erik Meems, directeur Century Autogroep

'Van dit soort plannen word ik wel enthousiast. Voor universiteiten of campussen is internationalisering goed om andere culturen en technieken te integreren. China loopt op allerlei vlakken voorop, daar kun je dus wat aan hebben.'

'Maar ik vraag me zeker ook af: hebben we het in Nederland eigenlijk wel goed genoeg voor elkaar? Ik kom net van een bijeenkomst bij de Noorderpoort en ik heb opnieuw gezien dat bedrijfsleven en onderwijs behoorlijk ver van elkaar staan. Moeten we daar niet eerst naar kijken? Hartstikke mooi zo'n China-plan, maar om de hoek valt ook nog veel te verbeteren. Je kunt met een studiereis naar China ook kennis opdoen.'

Century Autogroep is dealer van Volkswagen, Audi, SEAT en SKODA. Sinds 1932 in de stad Groningen, nu met 18 vestigingen aanwezig in Groningen en Drenthe.

De overige leden van het NoordZaken-panel:

Martin van der Leest, Sealteq

Sealteq in Stadskanaal doet in bescherming en behoud van staal- en betoninstructies.

Stefan Holthausen, Holthausen

Het Hoogezandster familiebedrijf Holthausen verkoopt al zeventig jaar gassen. De laatste tijd trekt Holthausen vooral de aandacht met waterstof en de omgebouwde waterstof-Tesla, de Hesla.

Jan Hendriks, Innocore Pharmaceuticals

Innocore werkt aan medicijnen die langdurig en gecontroleerd hun werkzame stoffen in het lichaam afgeven. Staat wereldwijd eenzaam in de top.

Gert Jan van Dijk, Target Holding

Target Holding in Groningen is gespecialiseerd in ontwikkeling van geavanceerde, zelflerende algoritmes om ingewikkelde big data-vraagstukken op te lossen.

Karin Orsel, MF Shipping

MF Shipping Group in Farmsum is een rederij en verzorgt management van schepen.

