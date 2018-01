Deel dit artikel:











Oldambt en NAM in gesprek over aardbevingsbestendige school Scheemda De brede school in Scheemda (archief) (Foto: Jeroen Bos/112 Groningen)

De gemeente Oldambt en de NAM gaan met elkaar in gesprek over de bouw van een brede school in Scheemda. De gemeente hoopt dat de NAM de gemeente financieel tegemoet wil komen, zodra er aardbevingsbestendig gebouwd wordt. Daarbij zal ook gesproken worden over gasloos bouwen.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Motie aardbevingsbestendig De VCP wilde dinsdagavond een voorstel indienen om alsnog goed te kijken naar het aardbevingsbestendig bouwen. Maar dat voorstel hoeft helemaal niet besproken te worden. Het college schrijft: 'Mede naar aanleiding van de motie heeft het college vanmiddag overleg gevoerd met de NAM. Dit overleg bood naar ons oordeel voldoende nieuwe aanknopingspunten voor nader overleg over de financiering van aardbevingsbestendig bouwen.' Gasloos Daarnaast is het de ChristenUnie die sterk hamert op het gasloos bouwen. En dat moet het college serieus nemen, zegt fractievoorzitter Gert Jan Bolt. 'Ik heb de stemming gepeild onder de andere partijen en een zeer grote meerderheid is voor. Ik lees dat het meegewogen wordt, maar ik neem aan dat het verzoek vanuit de raad zeer serieus genomen wordt.' Voor gek verklaard Het is een opvallende draai van het college. Twee weken geleden leek alles nog onmogelijk. 'Wij werden voor gek verklaard toen wij hierover begonnen', zegt Hiltsje Rijlaarsdam van de VVD. 'Natuurlijk zijn wij optimistisch, maar de mensen in het dorp willen graag duidelijkheid hebben over dit onderwerp.' Vertraging Het was de bedoeling dat de school op 1 september 2017 al gerealiseerd zou zijn. Het is nu de bedoeling dat de school vanaf het schooljaar 2018-2019 in gebruik genomen kan worden. 'Dat blijft het streven', zegt wethouder Bard Boon. Druk op de ketel Burgemeester Pieter Smit zegt twee weken nodig te hebben dit verder uit te zoeken. Het onderwerp zal op maandag 19 februari weer besproken worden. Smit: 'De druk staat op de ketel, dat beseffen wij.' Reden bouw De basisscholen CBS Annewieke, OBS Jaarfke en OBS Eexterbasisschool denken dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat afnemen. En dat terwijl er nu al te veel leslokalen zijn. Een brede school moet ervoor zorgen dat er efficiënter gewerkt gaat worden. Lees ook: - Brede School in Scheemda wordt 1,5 miljoen euro duurder dan begroot

- Brede School in Scheemda loopt flinke vertraging op