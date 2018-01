FC Groningen anticipeert op vertrek Kane en huurt Zeefuik van Ajax

Het gonsde dinsdagmiddag al van de geruchten en nu lijkt een transfer daadwerkelijk nabij: FC Groningen gaat de 19-jarige vleugelverdediger Deyovaisio Zeefuik voor de rest van het seizoen van Ajax huren en heeft ook een optie tot koop bedongen.

Ron Jans laat weten dat de huurdeal nagenoeg in kannen en kruiken is: 'De laatste plooien moeten allen nog even worden gladgestreken', laat de technisch manager dinsdagavond weten.

Bij de naam Zeefuik gaat er misschien een belletje rinkelen. Niet heel raar, want Deyovaisio is het jongere broertje van voormalig FC Groningen-aanvaller Género Zeefuik.

Met de komst van Zeefuik, die voor de rest van het seizoen van Ajax gehuurd wordt, speelt FC Groningen in op het vertrek van Todd Kane naar Chelsea. De Trots van het Noorden huurde de Engelsman sinds het begin van dit seizoen van de Londenaren, maar omdat er weinig speeltijd voor hem in het verschiet lag, keert Kane weer terug naar zijn broodheer.

Zeefuik maakte vorig seizoen voor het eerst zijn opwachting in de Eredivisie, toen hij twintig minuten voor tijd bij Ajax inviel in het 5-1 gewonnen duel tegen SC Heerenveen. In het huidige seizoen kwam de rechtsback tot vijf Eredivisie-optredens voor Ajax. Ook verscheen Zeefuik zevenmaal bij Jong Ajax aan de aftrap in de Jupiler League.

Omdat Ajax zich in de winterstop versterkte met de Deense rechtsback Rasmus Nissen Kristensen, vertroebelde het zicht voor Zeefuik op speelminuten bij de Amsterdammers.

Jans heeft goede hoop dat Zeefuik woensdagochtend al voor de eerste keer mee kan trainen met de ploeg van Ernest Faber, zo laat hij weten. Vrijdagavond kan Zeefuik mogelijk ook al zijn debuut maken voor FC Groningen. In Arnhem is Vitesse dan de tegenstander.

