Vakbonden uitonderhandeld over machinisten-cao: mogelijk acties (update)

Vakbonden FNV en VVMC zijn uitonderhandeld met Arriva over een nieuwe cao voor machinisten en conducteurs. De laatste onderhandelingsdag, afgelopen maandag, heeft geen resultaat gehad. Daardoor komen acties van Arriva-personeel dichterbij.

De bonden willen dat machinisten en stewards van Arriva en Keolis - dat treinvervoer in onder andere Overijssel verzorgt - net zo veel gaan verdienen als hun collega's van de NS.

'Geen indrukwekkend bod'

Arriva en Keolis hebben aangegeven uiterlijk komende vrijdag met een eindbod te komen, maar de bonden hebben daar weinig vertrouwen in. 'Ik denk dat de werkgevers met niets komen', zegt Pieter Beuzenberg van de FNV.

Ook Beuzenbergs collega van de VVMC ziet weinig heil in het laatste bod dat er nog komt. 'We zijn er eigenlijk gewoon klaar mee', zegt Wim Eilert. 'Afgelopen maandag was de laatste onderhandelingsdag, maar Arriva en Keolis konden niet met toezeggingen komen, en moesten voor de zoveelste keer intern overleggen voordat ze met een bod komen.'

'Het liefst morgen actievoeren'

Dat stoort de VVMC dan ook het meest: 'Als je aan tafel zit bij onderhandelingen, moet je toezeggingen kunnen doen. Het eindbod nu uitstellen tot vrijdag is gewoon een vertragingstechniek. Daarom zijn machinisten en stewards ook pissig. Die willen het liefst morgen actievoeren.'

Arriva: wij zijn niet uitonderhandeld!

Arriva staat heel anders tegenover het uitstel tot vrijdag: 'Arriva had nog graag willen door onderhandelen om eruit te komen om zodoende onze multimodale medewerkers (m.n. chauffeurs, machinisten en stewards) zekerheid te kunnen geven over hun arbeidsvoorwaarden in 2018.'

'De bonden hebben het cao-overleg afgelopen maandag afgebroken en gezegd dat zij 'uitonderhandeld' waren. Wij dus niet! Wij hebben gezegd dat we ons als multimodale bedrijven zouden beraden en deze week met een inhoudelijke reactie naar de bonden komen. We gaan niet vooruit lopen op die reactie. Dat zou ook niet netjes zijn richting de bonden.'

Acties

Door de huidige situatie liggen acties in het regionale treinvervoer steeds meer op de loer. 'Dat kunnen allerlei acties zijn', zegt Eilert. 'Maar ik verwacht niet dat het publieksvriendelijke acties worden. Stakingen lijken me waarschijnlijker.'

