Anne Marie Smits geïnstalleerd als nieuwe wethouder De Marne Anne Marie Smits met burgemeester Wiersma (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Anne Marie Smits (GroenLinks) is geïnstalleerd als nieuwe wethouder in de gemeente De Marne. 'Ik heb er zin in en zie dit als een uitdaging', zegt ze na haar benoeming.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Smits volgt Herwil van Gelder op. Hij heeft besloten om in Leeuwarden aan de slag te gaan als wethouder. 'Direct aan de bak' 'Ik mag direct aan de bak. Mijn agenda voor morgen staat al vol met afspraken. Dus ik duik er direct in', zegt Smits. Ze is bekend met de portefeuilles die ze krijgt, onder meer wonen en leefbaarheid, volksgezondheid en jeugdbeleid. Die heeft ze als raadslid al onder haar hoede gehad. Ze laat zich nog wel bijscholen in het ambt van wethouder. Nieuw raadslid John Schouten van Schagen is als raadslid geïnstalleerd. Hij is de eerstvolgende op de kieslijst die de vrijgekomen raadszetel namens GroenLinks gaat invullen. 'Ik heb hiervoor ook al jaren in de raad gezeten en heb de politiek altijd al mooi gevonden. Ik heb er een warm hart voor', zegt Schouten van Schagen. Paul Steenman is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks.