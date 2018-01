Rondje Groningen: Een schilderij over de aardbevingen en een gedicht

Elke dag om 21.00 uur zetten we de meest opmerkelijke berichten uit en over Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: ...

1) Wie betaalt de woningcorporaties?

Een stevig achtergrondartikel bij onderzoeksjournalistiek-website Follow the Money. Woningcorporaties in Groningen vragen zich af: wie betaalt onze 4,5 miljard schade?

2) Niet je telefoon op trillen zetten!

Een aardbeving op de dag dat een gasminister in Groningen is. We kennen het van Henk Kamp en we zien het opnieuw bij Eric Wiebes. Dan kan je wachten op dit soort cartoons:

3) Wie stuurt uit-agenda naar nieuwe speler FC Groningen?

Deyovaisio Zeefuik staat nog maar net een dag onder contract bij FC Groningen, maar volgens voetbaltwitteraar DuBlanqeBogarde verveelt de Ajax-huurling zich al. Want de verdediger plaatste dit vanmiddag in zijn Instagram-story.



4) Mogelijke miljardenclaim NAM

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat mogelijk een miljardenclaim bij de staat neerleggen als de gaswinning in Groningen verder wordt teruggeschroefd, meldt EenVandaag. NAM-directeur Gerald Schotman reageert: 'Dit is volstrekte onzin!'

5) Wensballon daalt neer

Deze wensballon werd vanmiddag gevonden bij het Doopsgezind Gasthuis in Groningen



6) Volle maan

Margot Meendering maakte deze prachtige foto van de volle maan, die vandaag goed te zien is.

7) Schilderij over woning na een aardbeving

Het schilderij boven dit artikel is gemaakt door Dick den Hoed, een schilder uit Oostkapelle. Met dit schilderij wil hij meewerken aan bewustwording over de gaswinningsproblematiek.

8) Grunnegs bevingsgedicht

Edo Staal schreef, net als een dag na de aardbeving in Zeerijp, een gedicht over de bevingen en stuurde die ons op:

Kamp kreeg in t verleeden aaltied zien zin,

De NAM kon deurgoan mit t gasgewin,

Rutte luidt zuk naargens bie hören of zain,

Hai lachte allain mor zeer filaain,

Aalders as coordinator is n grode ramp,

Hai zit ter nait veur oons, mor hai huilp Kamp,

Pappen en natholden was en is zien motto,

Want hai krigt wel geld op zien conto,

Fakkeloptochten of protesteren helpen nait,

As t op problemen oplössen aankomt, gait,

Nou hebben we Wiebes an t bewind,

T schoadeprotocol zol der kommen hail gezwind,

As t ter komt is t mor de vroag,

Wordt der snel uutvoerd of gait t weer hail troag,

Der gait veul geld noar de taxoatieburoos,

En nait te vergeten aandere profiteurs en boboos,

T is nait veur t echte grunneger gold,

Zai zeggen oafbreken dat spul, t is toch mor old,

Volgens mie is t n gebed zunder eende,

Wie Grunnegers blieven zitten mit dizze elleende.

