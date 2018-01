Onrust in Groninger Noorderhaven: wat is precies een varend schip?

Er moet snel een proefproces komen om uit te maken wat nou precies een varend schip is. Dat is eigenlijk het enige punt waarop de gemeente Groningen en de woonbootbewoners van de Noorderhaven het met elkaar eens zijn.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een bijeenkomst in Café de Sleutel in de Stad, waar wethouder Roeland van der Schaaf aan zo'n vijftig woonbootbewoners - en twee van hun honden - uitleg gaf over de gemeentelijke plannen met de Noorderhaven.

Geen toezicht

Als enige 'vrijhaven' was de Noorderhaven uniek in Nederland. De haven was bedoeld als tijdelijke ligplaats voor authentieke en varende schepen, maar de gemeente heeft daar meer dan 25 jaar geen toezicht op gehouden. Daardoor ligt de haven nu bomvol met ruim vijftig schepen in verschillende stadia van onderhoud en verval.

De gemeente wil nu een kwaliteitsverbetering doorvoeren en dat heeft bij de scheepsbewoners in kwestie tot grote onrust geleid. Binnenkort wil de gemeente beginnen met het inventariseren van de toestand van de boten, maar veel eigenaren lieten vanavond weten onder geen beding ambtenaren aan boord toe te laten.

Geen alternatief

De discussie spitst zich vooral toe op de vraag: wat is een varend schip? Want die mogen blijven liggen. Wat er met schepen gaat gebeuren die niet op eigen kracht kunnen varen - omdat ze geen motor of roer hebben - kon en wilde de wethouder niet zeggen. Maar de bewoners vrezen dan dat die schepen moeten verdwijnen, terwijl er geen alternatief voor hun is.

Volgens het woonschepen comité Groningen (WCG) zit de gemeente fout. Volgens het hen gaat het er in de wet niet om of een schip kan varen, maar dat een schip moet varen om niet als bouwwerk te worden aangemerkt.

Bovendien is de Noorderhaven volgens het WCG door wetswijzigingen eigenlijk een woonschepenhaven geworden met vaste ligplaatsen en moet de gemeente haar plannen voor een 'vrijhaven' opgeven.

Proefproces

Waar de partijen het in ieder geval over eens zijn is dat ze in gesprek moeten blijven. Een proefproces werd door iedereen bestempeld als een goed idee, zodat er een duidelijk antwoord komt op de vraag wat nu precies een varend schip is en wat niet.

