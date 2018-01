Directeur Shell: 'Groningers krijgen schade vergoed, ongeacht het bedrag'

Groningers hoeven niet bang te zijn dat hun schade als gevolg van de gaswinning niet wordt uitgekeerd door de NAM of door Shell.

Dat vertelde Shell-directeur Marjan van Loon dinsdagavond in het televisieprogramma Jinek, in reactie op de commotie die ontstond nadat afgelopen weekend bekend werd dat Shell in juni vorig jaar de aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM had ingetrokken. Dat viel niet goed bij veel Groningers met aardbevingsschade en bij de politiek.

Wettelijke aansprakelijkheid

'We zijn met Shell sowieso wettelijk aansprakelijk', liet ze in de talkshow weten. 'We hebben gemerkt dat hierover onduidelijkheid is ontstaan en dat vinden we vervelend. Wij staan garant en de schade wordt vergoed, ongeacht het bedrag', benadrukt Van Loon.

Groningers met aardbevindschade hoeven zich volgens haar geen moment zorgen te maken over de schade-afhandeling. 'De garantstelling wordt op papier gezet en we bekijken wat er voor de gedupeerden geregeld moet worden', vervolgt ze. 'Eén ding is zeker, wij blijven altijd achter Groningers staan.'

De NAM liet dinsdagavond nog in een verklaring weten voldoende financiële armslag te hebben om de schade te kunnen betalen. De komende vijf jaar heeft het bedrijf hiervoor 3 tot 6 miljard euro gereserveerd. Van Loon: 'Behalve de zes miljard die je zou afdekken, heb je met de overheid een aardbevingsfonds van twaalf miljard.'

Bekijk hier de hele aflevering van Jinek terug. Het item met Marjan van Loon is te zien vanaf 05:36.

