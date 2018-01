Martinitoren vlagt niet voor verjaardag Beatrix

De Martinitoren in Stad, toen de vlaggen wél uit konden (Foto: Jos Schuurman/FPS/Beeldbewerking RTV Noord)

Op de Martinitoren in de stad Groningen hangt woensdag géén Nederlandse vlag uit, om te vieren dat prinses Beatrix woensdag 80 jaar is geworden.

Reden: het waait te hard.

Gevaar

Volgens Johannes Wolfs van de gemeente Groningen is de kans dat de vlaggenmast afbreekt 'veel te groot'. 'We hebben eerst geprobeerd om alleen de mast op te hangen, maar dat was al riskant. En dan moet er nog 45 meter aan stof aan worden gehangen. Vandaag is dat veel te risicovol.'

Voorzorgsmaatregelen

In eerste instantie werden woensdagochtend nog veiligheidslijnen op d'Olle Grieze aangebracht om te voorkomen dat de vlaggenmast op straat zou vallen. Maar die voorzorgsmaatregel bleek onvoldoende.

Op het gemeentehuis, der Aa-kerk en het Harm Buiterplein in Stad wordt wel de vlag opgehangen; daar hangt de vlag minder hoog. In totaal gaan woensdag twaalf vlaggen de lucht in.

Ochtendgymnastiek

De gemeente Groningen hangt zo'n vijftien keer per jaar de vlag uit. Soms wat extra keren, bijvoorbeeld als Donar kampioen wordt. Voor sommige medewerkers van de gemeente Groningen betekenen feestdagen ochtendgymnastiek. 'Het valt iedere keer weer tegen om naar boven te strompelen', zegt Wolfs.

Toch een feestje

De vlag op de Martinitoren hangt weliswaar niet uit, maar secretaris van de Oranjevereniging in Groningen Berend de Boer viert toch een feestje. 'Wij gaan ieder jaar sinds Beatrix prinses is, eventjes uit eten met zijn allen. Voor ons blijft het een feestdag. Weliswaar geen nationale feestdag, maar het is zeker reden voor een feestje.'

Trouw

De Boer zegt het nog altijd lastig te vinden om Maxima als zijn nieuwe koningin te zien. 'Beatrix blijft altijd mijn koningin. Dat klinkt misschien een beetje bezitterig, maar het is wel zo. Ze heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt in de keren dat ik met haar van gedachten mocht wisselen. Een groot deel van mijn leven was zij regerend vorstin.'

