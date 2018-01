Sterfgevallen verwacht als gevolg van aardbevingsstress

Bouwkundig expert Jur Bekooy in de beschadigde monumentale toren bij een kerk in Zeerijp (Foto: Siese Veenstra/ANP)

In de provincie Groningen worden de komende tijd naar schatting vijf sterfgevallen per jaar verwacht, als gevolg van gezondheidsschade door aardbevingen.

Dat meldt Gronings Perspectief dinsdagochtend in een nieuw rapport. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders.

Het onderzoeksteam bestaat onder meer uit prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers registreerden twee jaar lang de effecten van aardbevingen op de gezondheid van inwoners van de provincie Groningen.

Snel actie

Volgens Postmes moet er snel worden ingegrepen. 'Als er geen oplossing komt, kunnen mensen overlijden als gevolg van die problematiek. Het is een vrij ernstig beeld. We schrijven dat niet voor niets. Er zijn 85.000 mensen met aardbevingsschade, waarvan zeker 10.000 mensen gezondheidsschade hebben.'

Postmes ziet een oorzakelijk verband tussen het ervaren van gezondheidsklachten en het hebben van schade aan een woning in het bevingsgebied.

Zeker 10.000 mensen hebben gezondheidsschade Tom Postmes

Klachtenbeeld

Het klachtenbeeld als gevolg van aardbevingsschade is volgens de Groningse onderzoekers breed: hoofdpijn, angst- en depressiestoornissen, piekeren en maagklachten. Onderzocht is niet of er al mensen zijn overleden aan de gevolgen van de aardbevingsstress.

Een alarmerend beeld, zegt Postmes: 'Vanaf de buitenkant is het lastig te zien dat mensen lijden. We hebben uitgebreid interviews afgenomen met mensen in het bevingsgebied. Die interviews geven goed weer wat mensen meemaken. Mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld tientallen uren per week steken in hun strijd met de NAM.'

En juist die extra last is moeilijk te dragen voor inwoners van het bevingsgebied, stellen de onderzoekers. 'Die 30 of 40 uur extra komt bovenop hun baan en het zorgen voor de kinderen', zegt Postmes.

Huisarts

Rianne Addink is huisarts in Middelstum en is niet verbaasd door de resultaten van het onderzoek. 'Ik zie behoorlijk wat mensen met stressgerelateerde klachten. Dat is de belangrijkste hoofdmoot, wat in het rapport ook naar voren komt', zegt ze dinsdagochtend op NPO Radio 1.

De huisarts ziet ook dat het herstel na ziekte, langer duurt. 'Ik raakte bijvoorbeeld in gesprek met een koppel in het bevingsgebied, die beiden soortgelijke klachten ervaren. Uiteindelijk vertelden ze dat ze ook bevingsschade aan hun huis hadden. En daar zie ik veel meer gevallen van.'

Wat nu?

NCG Hans Alders zegt dat de GGD Groningen met een integrale aanpak komt om de gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning aan te pakken. 'Zij brengen met alle betrokken partijen in kaart of het zorgaanbod voldoende is en aansluit bij de behoefte van de inwoners en professionals in de regio.'

Postmes vindt dat de overheid moet ingrijpen om te voorkomen dat de gezondheidsschade door aardbevingen verder uit de pan rijst. 'Ze moeten dit onderzoek heel serieus nemen.'

