De Marne sluit zich aan bij motie stopzetten gaswinning

Na Loppersum, Appingedam, Bedum, Winsum, Midden-Groningen wil nu ook de gemeenteraad van De Marne dat de gaswinning in de provincie wordt stopgezet. Dinsdagavond nam de raad unaniem een motie aan waarin wordt opgeroepen om de gaswinning in de provincie stop te zetten.

De raad vraagt minister Wiebes van Economische Zaken zo snel mogelijk met een 'afbouwtraject' te komen. Ook vinden de raadsleden dat adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) omtrent de veiligheid van de gaswinning moeten worden overgenomen.

Kanttekening

De VVD in De Marne had nog wel een kantekening bij de aangenomen motie. Fractievoorzitter Johan van der Vis had liever gezien dat er op provinciaal niveau dezelfde motie werdt aangenomen. Dus niet alleen in de Noordelijke gemeenten. Ook vindt hij dat het overleg voor een motie zoals deze de volgende keer beter met elkaar afgestemd moet worden om nog een harder signaal naar het Rijk te kunnen sturen.



