Boeren donderdag op de trekker naar Den Haag

Groningse boeren gaan donderdag op de trekker naar het Binnenhof in Den Haag. Boeren uit het westen van het land wordt gevraagd zich aan te sluiten bij het protest.

Donderdag wordt in Den Haag een hoorzitting gehouden over de afhandeling van de schade door de aardbevingen in Groningen. Shell en ExxonMobile worden daarbij op het matje geroepen.

'Maat is vol'

De boeren willen met hun actie aangeven dat 'de maat nu vol is' en dat de schade op korte termijn moet worden vergoed. Ze brengen hun trekkers op diepladers naar Den Haag, waarna ze naar het Binnenhof rijden.

Breed gedragen actie

De actie is een intitiatief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Akkerbouwers Vakbond, de Groninger Bodembeweging en Milieudefensie.

Boeren in het zuiden van het land melden al dat ze hun noordelijke collega's willen steunen.

De mensen van Shell en de NAM moeten tussen de trekkers door scharrelen om bij de hoorzitting te komen Ate Kuipers - mede-organisator

Tussen de trekkers door

'Het is de bedoeling dat de mensen van Shell, ExxonMobile en de NAM tussen de trekkers door moeten scharrelen om bij de hoorzitting te komen', zegt mede-organisator Ate Kuipers.

Volgens hem zijn er inmiddels 10 tot 12 diepladers beschikbaar om de trekkers naar Den Haag te vervoeren. Per dieplader kunnen er drie à vier trekkers mee. Kuipers: 'De politie is inmiddels ingelicht over wat we van plan zijn'.

Fakkeltocht

Behalve de demonstratie met de trekkers wordt er ook een fakkeltocht gehouden, ditmaal dus niet in Groningen maar in Den Haag. Bij de fakkeltocht op 19 januari in stad Groningen naar aanleiding van de beving in Zeerijp, stonden zo'n dertig boeren met trekkers de zo'n 12.000 fakkellopers bij.

Dat zag er zo uit:

Lees ook:

- Boeren vechten tegen gaswinning: 'We moeten het samen doen!'

- Initiatiefnemer Boeren Samen Sterk-avond: 'Het gaat om miljarden'

- Boeren in het aardgasgebied bespreken megaclaim