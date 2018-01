Partijen in Staten over schadeprotocol: 'Een feestje is een groot woord'

Het provinciehuis in de stad Groningen (Foto: Aly Wieringa/Groningen in Beeld)

Een aantal partijen in Provinciale Staten is op voorhand blij met het nieuwe schadeprotocol, een enkeling uitgezonderd. Uit de reacties blijkt dat het schadeprotocol door verschillende partijen met open armen wordt ontvangen.

De inhoud van het protocol werd woensdagochtend openbaar na berichtgeving door RTV Noord.

Blijdschap bij VVD en CDA

'We zijn echt héél blij', stelt VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse. 'Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat de partijen er samen uitgekomen zijn... Een feestje is een groot woord, maar we zijn dolblij.'

'We zijn hartstikke blij', lacht Ronald Knegt namens het CDA. 'Dit zou een enorme winst zijn en een beloning van het werk namens ons allemaal. Zoals het er nu naar uitziet, is het alles waar we voor gevochten hebben. Of dit baanbrekend is? Het feit dat de contouren worden losgelaten kan gerust als baanbrekend worden beschouwd.'



We hebben nog veel vragen Bram Schmaal - Fractievoorzitter Groninger Belang

Tevredenheid bij SP en CU

Ook de SP ziet het zitten met het nieuwe schadeprotocol. 'Het lijkt heel goed. Zoals ik het nu lees worden alle eisen ingewilligd', begint SP-voorman Jan Hein Mastenbroek. 'Ik hoop wel dat de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad er achter gaan staan.'

Bij de ChristenUnie is er ook tevredenheid. 'We zijn blij dat er geen buitencontour is vastgesteld', laat fractieleider Gerrit Jan Steenbergen weten. 'We zijn blij dat de NAM op afstand wordt gezet en dat het bewijsvermoeden wordt toegepast.'

PvdA blijft kritisch

De Partij van de Arbeid houdt een slag om de arm. 'Het lijkt veelbelovend, maar alle ins en outs en de achtergronden kennen we nog niet', laat Gert Engelkens weten.

Onrust blijft bij Groninger Belang

De fractie van Groninger Belang is nog niet gerustgesteld. 'Het moet nog echt blijken wat er in staat', aldus Bram Schmaal. 'We zullen scherp moeten opletten dat de gedupeerden er niet op achteruit gaan. We hebben nog veel vragen.'

Lees ook:

- Nieuw schadeprotocol: contourlijn van tafel en NAM definitief op afstand

- De lange weg naar een nieuw schadeprotocol