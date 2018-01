Dronkaard klimt op dak, maar kan niet naar beneden

'Kom van dat dak af! Waarschuw niet meer! Dit lied van Peter Koelewijn riep de politie dinsdagnacht waarschijnlijk in koor tegen een 21-jarige man op een dak aan de Petrus Campersingel in de stad Groningen.

De man was dronken via een bouwlift het dak van een huis opgeklommen. Eenmaal boven kon de man niet meer naar beneden. Volgens de politie was het 'onverantwoord' om de man zelf naar beneden te laten komen. Daarom werd de brandweer ingeschakeld om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. De man werd met een hoogwerker naar beneden gebracht.