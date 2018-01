Delfzijlster raad houdt spoedvergadering over Kustwegflats

(Foto: Cor Krijger/ Groningen in Beeld)

De gemeenteraad van Delfzijl komt op korte termijn bij elkaar om te praten over de veiligheid van de Kustwegflats. Afgelopen week is commotie ontstaan omdat bewoners vraagtekens hebben bij de aardbevingsbestendigheid van de Delfzijlster flats.

De oproep tot een spoedvergadering komt van Jan Ottens van de Seniorenpartij. Hij krijgt steun van oppositiepartij Lijst Stulp, waarmee hij de benodigde vijf handtekeningen binnen heeft.

'Onderzoek in de la'

Bewoners zijn een handtekeningenactie begonnen om een drie jaar oud onderzoek naar de veiligheid van de flats boven tafel te krijgen. Volgens hen wordt dit door instanties onder de pet gehouden.

Geen accuut gevaar

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol is dat niet het geval. Hij liet dinsdag weten dat uit het onderzoek naar voren kwam dat er geen accuut gevaar is, maar er mogelijk wel versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Acantus en de Nationaal Coördinator Groningen sturen nog deze week een brief naar de bewoners over de laatste stand van zaken. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de kwestie.

Donderdagavond bepalen de fractievoorzitters en burgemeester Gerard Beukema wanneer de spoedvergadering wordt gehouden.

