Twee gemeentehuizen Westerwolde 'functioneren nog niet ideaal'

De gemeentehuizen in Wedde en Sellingen (Foto: Marten Nauta en Groningen in Beeld)

De twee gemeentehuizen die de gemeente Westerwolde op dit moment telt, functioneren nog niet zoals het zou moeten. Dat zegt waarnemend burgemeester Leendert Klaassen (CDA).

'Het is echt nog wennen dat we twee gemeentehuizen hebben: één in Wedde en één in Sellingen', zegt Klaassen. 'Ambtenaren en ook de burgemeester en wethouders moeten veel pendelen. We willen namelijk zichtbaar zijn op de locaties in beide voormalig gemeenten.'

Eén gemeentehuis

De vraag of het beter is om naar één gemeentehuis terug te gaan is nog niet ter sprake gekomen, zegt Klaassen. Hij wijst erop dat inwoners van Westerwolde voor zaken als het ophalen van een paspoort beide gemeentehuizen weten te vinden.

'Wel is het werken met twee gemeentehuizen duidelijk niet de meest efficiënte manier. We moeten daarom kijken hoe we dit naar de toekomst toe gaan doen', zegt Klaassen.

Coalitiepartijen zijn het niet eens

Sinds het ontstaan van de gemeente Westerwolde zijn de gemeentehuizen van de voormalig gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde open gebleven. In aanloop naar de verkiezingen heeft coalitiegenoot Gemeentebelangen aangegeven terug te willen naar één gemeentehuis. De andere coalitiegenoot, de PvdA, wilde toen juist beide gemeentehuizen openhouden.

