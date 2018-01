Reacties op schadeprotocol: 'Blij dat het er is, maar heeft te lang geduurd'

De eerste reacties uit de regio op het nieuwe schadeprotocol zijn positief. Zo zegt burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum blij te zijn dat het protocol er eindelijk is. 'Maar het heeft natuurlijk veel te lang geduurd.'

'Het is triest dat de beving van Zeerijp nodig was om de druk op het proces op te voeren', zegt Rodenboog. De burgervader hoopt verder dat het Rijk uitstraalt dat ze 'ruimhartig' met de Groningers omgaat.

'En ik ben blij dat de maatschappelijke organisaties mee hebben gepraat en dat ze hebben ingestemd. Als het protocol tot stand was gekomen zonder maatschappelijke draagvlak, hadden we in Nederland een groot probleem gehad.'

Ik hoop vurig dat het nieuws over het schadeprotocol lucht biedt aan alle mensen die op dit moment vast zitten Susan Top - Groninger Gasberaad

Biedt weer perspectief

'Ik ben overtuigd dat er een grote stap is gezet en dat dit de mensen mogelijk weer perspectief biedt', zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad.

Top verwijst ook naar het nieuws rondom het onderzoek van prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit hun onderzoek blijkt dat in de provincie Groningen de komende tijd naar schatting vijf sterfgevallen per jaar worden verwacht, als gevolg van gezondheidsschade door aardbevingen.

Rijk legt rekening neer bij NAM

Volgens de Groninger Bodem Beweging is de grootste verandering dat de NAM niets meer te maken heeft met de procedures, zegt voorzitter Jelle van der Knoop. 'Die commissie legt de rekening neer bij de overheid en die haalt het geld dan weer bij de NAM.'

Van der Knoop gaat ervan uit dat de afhandeling van schade met het nieuwe protocol onder meer daardoor sneller zal gaan dan voorheen.

Het nieuwe schadeprotocol wordt woensdagmiddag om 16.00 uur op het provinciehuis gepresenteerd.

