Oud-FC Groningen-aanvaller Sørloth voor 10,2 miljoen naar Crystal Palace

Alexander Sørloth, oud-aanvaller van FC Groningen, verhuist van FC Midtjylland naar Crystal Palace. FC Groningen houdt bijna een miljoen euro over aan de transfer.

De club uit de Engelse Premier League hoorde eerder vandaag dat haar bod van tien miljoen pond voor de voetballer werd afgewezen. Nu gaan beide clubs akkoord met de transfersom van 9 miljoen pond en aanvullende clausules, meldt Sky Sports.

Niet meteen uitgeven

FC Groningen is spekkoper. De FC krijgt tien procent over de winst van het transferbedrag van de Noorse speler, en strijkt daarmee zo'n 975.000 euro op.

Oud-FC Groningen-verdediger Virgil van Dijk verkaste deze transferperiode al van Celtic naar FC Liverpool voor 85 miljoen euro. Daarvan ontvangt de FC in ieder geval 850.000 euro, al valt het bedrag waarschijnlijk nog hoger uit.

De club is echter niet van plan de inkomsten van de transfers van Van Dijk en Sørloth deze transferperiode nog uit te geven, zegt directeur Hans Nijland tegen RTV Noord.

Vroeg opengebroken contract

Sørloth werd op 1 januari 2016 door FC Groningen overgekocht van Rosenborg BK voor 550.000 euro. Hij tekende een contract voor 4,5 jaar, maar anderhalf jaar later mocht de aanvaller vertrekken voor 450.000 euro naar het Deense FC Midtjylland.

Weinig scorende spits

Erg succesvol was de in 1995 geboren spits niet in het groen-wit. In seizoen 2015-2016 kwam Sørloth in 13 wedstrijden tot 2 goals en 1 assist. Het seizoen erop trof hij drie keer het net in 24 Eredivisie-wedstrijden. Ook scoorde hij dat seizoen in de KNVB Beker tegen VV Capelle. Hij scoorde in totaal dus 6 goals in 42 officiële wedstrijden.

Coach Ernest Faber gaf vaak de voorkeur aan Mimoun Mahi, Bryan Linssen en Oussama Idrissi.

Beter in Denemarken

In Denemarken ging het een stuk beter. In dit seizoen vond hij in 26 wedstrijden 15 keer het doel, en tekende hij daar bovenop nog eens voor 9 assists. In de competitie scoorde hij onder andere deze doelpunten:

