Waterschap Noorderzijlvest zoekt nieuw talent

Rutger Smit (16) uit Delfzijl was de meest recente jeugdbestuurder van waterschap Noorderzijlvest (Foto: Noorderzijlvest.nl)

Waterschap Noorderzijlvest is op zoek naar een nieuwe jeugdbestuurder. Na twee jaar stopt de huidige jeugdbestuurder, Rutger Smit uit Delfzijl ermee.

Hij wil zich richten op zijn examenjaar.

Voor en door jongeren

De jeugdbestuurder adviseert het waterschap over het benaderen en betrekken van jongeren bij de organisatie en neemt hierin ook zelf initiatief. Het geven van gastlessen, het opzetten van een jongerenpanel en het bereiken van jongeren via sociale media zijn onder meer te taken.

Rutger Smit is enthousiast over de afgelopen twee jaar. 'Ik heb mezelf enorm ontwikkeld, veel geleerd en leuke en interessante mensen ontmoet'.

Criteria

De nieuwe jeugdbestuurder moet tussen de 14 en 17 jaar oud zijn en vanzelfsprekend interesse hebben in de watersector.