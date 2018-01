Lopend Vuur: De griep krijgt mij er niet onder

Al sinds half december waart de griep rond in ons land. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen 165 op de 100.000 mensen afgelopen week naar de huisarts met griepachtige klachten.

De week ervoor waren dat er 110. Officieel hebben we nu al zeven weken te maken met een griepepidemie.

Heb jij ook al last (gehad) van de griep? Of loop jij gewoon door? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee

Ben je geveld? Was het erger dan vorige keren? Sukkelde het wat door? We horen je reactie graag. Je kunt die doorgeven op onze facebookpagina of via 050-3188288.

'Ik kan prima zonder aardgas'

Was onze Lopend Vuur-stelling van dinsdag. 37 procent van de 2563 stemmers denkt dat wel te kunnen. 63 procent denkt van niet.