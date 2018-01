Pijlman: 'Late afblazen China-plannen RUG slecht voor heel Nederland'

Het is niet alleen schadelijk voor de Rijksuniversiteit Groningen, maar voor heel Nederland dat de plannen voor een campus in het Chinese Yantai alsnog zijn afgeblazen.

Dat zegt bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool in de stad.

Stekker eruit

Maandag trok het bestuur van de universiteit de stekker uit de plannen, omdat er binnen de universiteitsraad (U-raad) geen meerderheid voor is. De U-raad vertegenwoordigt studenten en personeel en had instemmingsrecht; alleen met haar toestemming kon het doorgaan.

Effect dreunt door

Aan de plannen is jarenlang gesleuteld. Dat het in zo'n laat stadium wordt afgeblazen 'zal in de contacten tussen Nederland en China wel wat betekenen', verwacht Pijlman. Op de vraag of het aan het universiteitsbestuur of aan de U-raad ligt dat ze er samen niet uitkwamen geeft hij liever geen antwoord. 'Ik kan de bezwaren van de U-raad niet beoordelen. Maar als je zulke ambities hebt dan moet je je er bestuurlijk van vergewissen dat je draagvlak hebt.'

Belediging

China zal het afblazen van de Groningse campus in Yantai opvatten als een belediging, denkt Pijlman. 'Het is nogal wat dat je een contract tekent en achter de tekenaars staan de Chinese president en onze koning. Dat dat dan plotseling niet doorgaat is nogal wat. Chinezen zullen nooit in het openbaar zeggen wat ze ervan vinden, maar je kunt er gif op innemen dat dit Nederland kwalijk wordt genomen.'

Pijlman denkt aan gevolgen voor de economische relaties of voor de komst van Chinese studenten naar Nederland. 'Het zal ons absoluut kwalijk worden genomen dat we in zo'n laat stadium nee zeggen.'

Lees ook:

- NoordZaken-panel over niet doorgaan Yantai-plannen: Spijtig

- SOG: 'Afblazen China-plannen RUG is een teleurstelling'

- VNO-NCW: annuleren China-plannen RUG gemiste kans

- Definitief: RUG schrapt plan voor campus Yantai (update)