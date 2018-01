Robben nog even in de wachtkamer

Arjen Robben tijdens een wedstrijd in Dortmund (Foto: Sascha Steinbach/ANP)

Plakt Arjen Robben er nog een jaar aan vast bij Bayern München, of zet hij er na dit seizoen een punt achter zijn carrière bij de Zuid-Duitse club?

De 34-jarige Bedumer zal nog even geduld moeten hebben voor hij weet waar hij aan toe is. Zijn huidige contract loopt tot de zomer.

In april of mei pas knoop doorgehakt

Bayern wil nog geen beslissing nemen over een nieuw contract voor de oud-internationaal. Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern, verwacht dat in april of mei de knoop wordt doorgehakt.

Robben moest vorig jaar ook lang wachten op duidelijkheid. Toen werd het contract van de voormalig international van Oranje in januari verlengd.

Lees ook:

- Arjen Robben stopt mogelijk na dit seizoen

- Winnende rentree Robben bij Bayern München

- Tycho (7) krijgt antwoord van Arjen Robben