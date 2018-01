Hanzehogeschool rekent bij nieuwbouw op alternatief voor aardwarmte

De Hanzehogeschool Groningen houdt het Waterbedrijf Groningen en de gemeente aan het oorspronkelijke aardwarmtecontract. De nieuwbouw die in mei begint op het Zerniketerrein wordt dan ook zonder gasaansluiting gebouwd.

De twee die samen het bedrijf WarmteStad vormen zouden per september van dit jaar gebouwen van de hogeschool op het Zerniketerrein verwarmen met heet water uit de diepe ondergrond. Maar eind vorig jaar werd bekend dat de gemeente stopt met het aardwarmteproject na aanhoudende kritiek van de toezichthouder over de veiligheidsrisico's.

Onbekend op welke energie

De Hanzehogeschool rekent voor de nieuwbouw gewoon op duurzame energie van WarmteStad. 'We hebben contracten met WarmteStad die ons CO2-neutrale energie gaan leveren. Dus daar gaan we nog steeds van uit. Wij leggen geen gasleidingen meer aan in de nieuwbouw.'

Het is nog onbekend welke energie WarmteStad kan leveren in plaats van het warme water uit de ondergrond van Zernike. Gemeente en Waterbedrijf Groningen zijn bezig dat te onderzoeken.

Veel nieuwbouw

De Hanzehogeschool krijgt 30.000 vierkante meter aan nieuwbouw op het Zernikeplein. Bestaande verouderde gebouwen worden vervangen en er komt extra ruimte bij. Dat is nodig omdat het aantal studenten aan de hogeschool al jaren groeit. De nieuwbouw is ondermeer bedoeld voor de economische opleidingen en dansacademie Lucia Marthas. Ook komt er een nieuw conferentiecentrum en een foodplaza met ook internationaal eten.

Moeizame onderhandelingen

De nieuwbouw had drie jaar geleden al moeten beginnen, maar volgens Henk Pijlman gingen de onderhandelingen met de NAM over het aardbevingsbestendig bouwen moeizaam. Inmiddels is afgesproken dat de NAM de meerkosten betaald; dat loopt in de tientallen miljoenen. De Hanzehogeschool investeert vijftig miljoen in de nieuwbouw.

Parkeerplaats is uitdaging

De bouw moet in 2022 klaar zijn en gaat in fases. Er komt een tijdelijk gebouw zodat het onderwijs kan doorgaan als oude gebouwen worden gesloopt. Dat noodgebouw staat gepland op de huidige parkeerplaats. De hogeschool denkt nog na over hoe het parkeerprobleem dat daardoor ontstaat opgelost kan worden.

