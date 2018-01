Russische rattenslang gedijt goed in Eelde

Het gaat goed met de populatie Russische rattenslangen bij Eelde. De in 2002 vrijgelaten dieren blijken zich voort te planten en nemen dus in aantal toe.

Dat meldt RTV Drenthe op basis van onderzoek van het instituut Ravon; de kennis- en onderzoeksorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen.

In 2002 liet een inwoner van Eelde vier slangen vrij in zijn tuin. Een paar jaar later ontstond commotie in het dorp toen steeds meer dorpsbewoners de slangen tegen kwamen. 'Het is niet duidelijk hoeveel Russische rattenslagen er nu precies zijn', zegt onderzoeker Richard Struijk van Ravon. 'Maar we hebben eieren gevonden en dus planten ze zich wel voort.'

Honkvast

Uit het onderzoek blijkt verder dat de slangen behoorlijk honkvast zijn. 'Ruim 90 procent van de dieren blijft in de buurt van Eelde, maar er zijn ook een paar gesignaleerd bij Yde en eentje wist zelfs Vries te bereiken', zegt onderzoeker Struijk.

Niet gevaarlijk

De slangen zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar met ruim 1.50 meter wel behoorlijk indrukwekkend. Op dit moment houden ze een winterslaap en in april ontwaken ze weer. Volgens onderzoeker Struijk hoeven de inwoners van Eelde niet bang te zijn voor de dieren: 'Ze zijn erg schuw en gaan er zeker vandoor wanneer mensen dichtbij komen'.

