Acantus: Aanpassingen nodig voor Dijkzichtflat bij zware bevingen

De constructie van de Dijkzichtflat Delfzijl is bestand tegen aardbevingen. Wel moeten verschillende delen van het gebouw verstevigd worden om bestand te zijn tegen zware aardbevingen van 5.0 of hoger.

Dat schrijft woningbouwcorporatie Acantus, eigenaar van de flat, naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de Kustwegflats.

Onderzoek boven water

Bewoners zamelden handtekeningen in om meer duidelijkheid boven water te krijgen over de veiligheid. Volgens hen wordt het onderzoek naar de bevingsbestendigheid van de Dijkzichtflat, een van de drie Kustwegflats, niet met hen gedeeld.

Acantus heeft woensdag in een brief aan bewoners van de Dijkzichtflat laten weten dat de constructie zelf bestand is tegen aardbevingen.

Lift en muren

De versterkingsmaatregelen om het pand te beschermen tegen zware aardbevingen, zitten hem vooral aan de binnenkant. Het gaat om versterking van de liftschacht, de wanden van de lift op de bovenste drie verdiepingen en de gallerijplaten.

Ook moeten de binnenwanden beter aan de muren worden vastgezet in de appartementen, adviseren de onderzoekers. Uit nadere inspecties in de appartementen moet blijken of dit überhaupt mogelijk is.

Alleen Dijkzichtflat

De Dijkzichtflat is als meerlaags gebouw als pilot van de NAM onderzocht op aardbevingsbestendigheid. De uitkomsten zijn niet geldig voor de Oldiek- en Naterijflat, die vrijwel identiek zijn. Bewoners van die flats worden door Nationaal Coördinator Groningen geïnformeerd over het onderzoek naar de Dijkzichtflat, laat Acantus weten.

Maandagavond houdt de woningbouwcorporatie een infoavond voor bewoners van de Dijkzichtflat.

