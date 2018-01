Verdachte schutter Korreweg: 'Het voelde fijn, alsof je een vogeltje uit de lucht schoot'

De 20-jarige Azim A. die vorig jaar een 21-jarige student aan de Korreweg een dwarslaesie schoot zou nadien hebben gezegd: 'Het voelde fijn, alsof je een vogeltje uit de lucht schoot'.

Dat zei de Officier van Justitie tijdens de eerste rechtszitting, die niet inhoudelijk was.



Uit het niets geschoten

De 21-jarige student fietst in de ochtend van 15 oktober 2017 vroeg vanuit het uitgaanscentrum naar huis. Bij het Bernoulliplein houden drie personen hem op. Uit het niets wordt er geschoten. De student fietst weg, maar wordt toch nog vier keer geraakt. Hij raakt tot aan zijn middel verlamd.



Klopjacht

Het duurt 22 dagen voordat Azim A. wordt opgepakt. Eerder al werd een 19-jarige medeverdachte aangehouden. Na een klopjacht pakt de politie tot twee keer toe een lookalike op. Uiteindelijk wordt A. in een studentenflat aan de Duindoornstraat in Groningen opgepakt. In die woning ligt ook nog een wapen.'

Hij was zelfs bereid om naar het ziekenhuis af te reizen om het af te maken Medeverdachte

Bedreiging

In de gevangenis zou A. de medeverdachte hebben bedreigd. Hij liet de bedreigingen overbrengen via een medegedetineerde. De medeverdachte vertelde tijdens het verhoor dat A. na het schietincident in de woning van zijn vriendin het wapen schoonmaakte en zei dat hij van het schieten had genoten. Hij was, volgens de medeverdachte, zelfs bereid om naar het ziekenhuis af te reizen 'om het af te maken'.



Pieter Baan Centrum

Deze uitlatingen waren voor het Openbaar Ministerie de aanleiding om A. te laten observeren in het Pieter Baan Centrum (PBC). A. staat nu op de wachtlijst van het PBC. Advocaat Guy Weski, die A. bijstaat, zei dat deze beweringen nooit zijn gemaakt. 'Het zijn de woorden van de medeverdachte. Dit moet eerst worden onderzocht'.

De inhoudelijke behandeling is op 20 en 21 september. De zaken van beide verdachten worden afzonderlijk behandeld.

