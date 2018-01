'Miljardenclaim NAM dreigt bij terugschroeven gaswinning'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat mogelijk een miljardenclaim bij de staat neerleggen als de gaswinning in Groningen verder wordt teruggeschroefd.

Dat verwacht het ministerie van Economische Zaken, zo blijkt uit een notitie die in mei op de formatietafel is besproken en in het bezit is van EenVandaag.

400 miljard kuub gas



Het ministerie gaat er van uit dat zo'n 400 miljard kuub gas niet gewonnen kan worden als de winning terug gaat naar een niveau van leveringszekerheid. NAM is eigenaar van dit gas, dat een waarde heeft van 60 tot 80 miljard euro, schrijft EenVandaag.

Ambtenaren van Economische Zaken verwachten dat de NAM een schadeclaim zal indienen vanwege inkomstenderving en inbreuk op zijn eigendomsrecht.

