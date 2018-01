Drenthe onderzoekt haalbaarheid Formule 1 in Assen

Het TT circuit in Assen (Foto: Archief RTV Noord)

De provincie Drenthe en de gemeente Assen gaan samen onderzoeken wat er nodig is om Formule 1 races op het TT-circuit te organiseren.

Een extern bureau voert het onderzoek uit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de economische effecten en de regels waaraan het evenement moet voldoen. Het onderzoek is waarschijnlijk eind maart klaar.

Positieve beoordeling

Vorige week maakte het TT-circuit bekend dat het circuit een positieve beoordeling heeft gekregen van Charlie Whiting, de race-directeur van de Internationale Autosport Federatie (FIA).

Licentie

Whiting inspecteerde het circuit naar aanleiding van de aangevraagde keuring voor een zogeheten Grade 1-licentie. Deze licentie is nodig om in de toekomst eventueel een Formule 1 race te kunnen organiseren. Volgens Whiting is het circuit met enkele aanpassingen geschikt te maken voor de Formule 1.

