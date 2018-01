Wiebes vanavond aan tafel bij Noord Vandaag

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken zit woensdagavond aan tafel bij het tv-programma Noord Vandaag.

Wiebes is in Groningen om het nieuwe schadeprotocol te presenteren. Dit deed hij vanmiddag op het provinciehuis in Stad.

Tien maanden wachten

Met het plan van aanpak voor de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied komt er een einde aan tien maanden wachten.

Gezondheid in het aardbevingsgebied

Behalve Wiebes zit ook onderzoeker Tom Postmes van de Rijksuniversiteit bij Noord Vandaag. Hij registreerde samen met zijn collega Katherine Stroebe twee jaar lang de effecten van aardbevingen op de gezondheid van inwoners van de provincie Groningen.

