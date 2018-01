Geen gevecht meer met NAM: nieuwe schadeloket opent op 19 maart

Het nieuwe, tijdelijke loket dat de aardbevingsschade gaat afhandelen, moet op 19 maart operationeel zijn.

Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken woensdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie over het nieuwe schadeprotocol in het provinciehuis van Groningen. De Rijksdienst Ondernemend Nederland gaat het loket opzetten. Wiebes: 'Daarmee halen we veel expertise binnen.'

Publiekrechtelijk

Wiebes benadrukt dat echt een nieuwe fase begint. 'Het was jarenlang een private kwestie: een bedrijf haalde gas uit de grond en de Groningers hadden daar last van. Dat leek een logische situatie, maar dat is al lang niet meer zo. We halen nu het publiekrechtelijk stelsel binnen. Groningers genieten rechtsbescherming. Ze kunnen bezwaar maken en in beroep gaan.'

Er is geen gevecht meer met de NAM. Misschien voor mij, maar niet voor gedupeerden Eric Wiebes - minister EKZ

Bovendien, benadrukt Wiebes: 'hebben we zometeen een commissie die schades beoordeelt op basis van inhoud en expertise. Iedereen, dus ook de NAM, de minister en de maatschappelijke organisaties, moeten daarvan afblijven. Gedupeerden kunnen hun schade direct neerleggen bij een onafhankelijke commissie.' Dat is volgens Wiebes de grootste winst en verandering: 'Er is geen gevecht meer met de NAM. Misschien voor mij, maar niet voor gedupeerden. De staat handelt bevingsschade af.'

Meer 'schone lei-gelden'

Wat betreft de 'oude' schadegevallen, dat zijn de schades die voor 31 maart 2017 zijn ingediend, heeft de NAM beloofd met vijftig miljoen euro extra te komen voor de afhandeling. 'Op deze manier is een ruimhartige afhandeling mogelijk', aldus Wiebes.

Hans Alders zegt dat gedupeerden met complexe 'oude' schadegevallen én nieuwe schades, zelf kunnen kiezen of ze op de oude of nieuwe manier schade willen afhandelen. 'Als bewoner kan u dat zelf aangeven. Het moet eenvoudiger worden, daar gaat het nu juist om.'

'Leuk samen'

Wiebes omschrijft de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol als 'een mooi proces'. 'Het voelde meer als samenwerken dan als onderhandelen. We hebben het ook leuk gehad samen en dat is belangrijk, want dit is nog maar het begin van een lang traject.'

'We hebben NAM bij dat proces niet aan tafel gehad. Het is aan mij dat de rekening op de een of andere manier vergoed wordt.'

Heel Nederland heeft gesnakt naar dit protocol René Paas - CdK Groningen

'Zoiets als een toekomst'

Commissaris der Koning René Paas zei tijdens de persconferentie dat 'heel Nederland heeft gesnakt naar dit protocol'. Hij laat weten dat dit een grote stap is in een lang proces, maar dat het niet klaar is. 'Het protocol is een lap tekst die door feitelijk gedrag werkelijkheid moet worden. Er moet zoiets ontstaan als een toekomst voor Groningen.'

Blij met nieuwe minister

Paas liet ook weten dat hij heel blij is met de wending die het proces heeft genomen door de komst van de nieuwe minister. 'We hebben dit tot stand gebracht door intensief overleg. We hebben elkaar op de vreemdste tijden gesproken en we hebben het gevoel dat we dit met zijn allen tot stand brengen.'

Lees het volledige Besluit mijnbouwschade van vandaag hier.

