Drugsoverlast rondom Folkingestraat rond zomer opnieuw onder de loep

Het kan best zijn dat het gebied rondom de Folkingestraat in Groningen op termijn weer cameratoezicht krijgt.

Dat zei burgemeester Peter den Oudsten woensdag in de gemeenteraad. Op dit moment vindt hij het niet langer nodig om camera's in te zetten tegen de drugsoverlast in het gebied. Volgens hem is het aantal meldingen wat gedaald; de laatste maanden is het aantal 'stabiel op een relatief laag niveau'.

Veertig meldingen per maand

Elke maand komen er zo'n veertig meldingen binnen van onder meer schreeuwen, ruzie op straat, dealen en bedelen. Den Oudsten vindt dat de overlast nu zo klein is, dat de inzet van camera's niet te rechtvaardigen is, aangezien cameratoezicht in de Groninger gemeenteraad altijd gevoelig ligt.

Kwetsbaar gebied

Bewoners en ondernemers balen dat de vijf camera's verdwijnen en ook een aantal raadsfracties is bezorgd. Partij voor de Dieren vraagt de burgemeester de raad op de hoogte te houden van de mate van overlast. Dat zegt Den Oudsten toe. 'Het blijft een kwetsbaar gebied; het kan zo weer zijn dat de overlast toeneemt.' Rond de zomer komt hij met nieuwe gegevens over het aantal overlastmeldingen.

Ketenaanpak

De gemeente probeert de overlast van dealers en gebruikers de komende maanden met een zogenoemde ketenaanpak tegen te gaan. Dit houdt in dat de gemeente samen met de politie en hulpinstellingen een plan maakt, omdat overlastgevers nogal eens psychische stoornissen hebben.

