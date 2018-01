Etiënne Reijnen vertrekt definitief naar Maccabi Haifa

De transfer van Etiënne Reijnen van FC Groningen naar Maccabi Haifa is rond. Reijnen had een aflopend contract bij de FC en mocht tussentijds vertrekken. FC Groningen krijgt geen geld voor de verdediger.

Reijnen komt een aantal bekenden tegen bij Maccabi. Voormalig FC Groningen-speler Mo Allach is daar technisch directeur en hij stelde onlangs Fred Rutten aan als trainer.

Assists

Reijnen werd in 2015 overgenomen van Cambuur Leeuwarden voor 400.000 euro. De centraal verdediger kwam dit voetbalseizoen tot nu toe tien wedstrijden in actie voor FC Groningen, waarvan twee keer in een KNVB bekerwedstrijd. Vorig Eredivisieseizoen leverde hij drie assists.

