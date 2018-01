Groninger Gasberaad: 'Wij durven een eerste stap richting vertrouwen te zetten'

'Er lijkt voor het eerst werkelijk iets te gebeuren.' Dat zegt het Groninger Gasberaad in reactie op het nieuwe schadeprotocol dat woensdag is gepresenteerd in het Groninger provinciehuis.

'Vijf jaar lang hebben we keer op keer vergaderd, geïnformeerd, gelobbyd, actie gevoerd. Dat was soms zwaar, maar wat we vooral diep betreuren is dat in al die jaren de impact op de gezondheid van Groningers zo enorm groot is geworden. Dat had nooit mogen gebeuren. Met de vandaag gepresenteerde nieuwe aanpak voor schade afhandeling hopen we vurig dat we een streep onder het verleden kunnen zetten.'

Vertrouwen

Het Groninger Gasberaad zegt een eerste stap richting vertrouwen te durven zetten. De maatschappelijke organisatie realiseert zich dat er nog steeds geen garanties zijn. 'Veel staat of valt nog met de uitwerking en de manier waarop de Tijdelijke Commissie straks haar werk gaat doen. En ja, het valt ons zwaar daar nu op te moeten vertrouwen. Juist dat vertrouwen is in de afgelopen vijf jaar zo vaak en zo fundamenteel beschadigd. Toch is het minister Wiebes gelukt ons ervan te overtuigen dat hij met dit protocol en de Tijdelijke Commissie hetzelfde doel voor ogen heeft als wij: erkenning van en zorg voor de Groningers.'

Lees ook:

- Geen gevecht meer met NAM: nieuwe schadeloket opent op 19 maart

- Nieuw schadeprotocol: contourlijn van tafel en NAM definitief op afstand

- Reacties op schadeprotocol: 'Blij dat het er is, maar heeft te lang geduurd'