Vereniging Eigen Huis: 'Hier hebben we jaren op gewacht' (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Vereniging Eigen Huis is voorzichtig optimistisch over het nieuwe schadeprotocol voor de afhandeling van de aardbevingsschade in onze provincie.

'Dit is een radicale streep onder het verleden', zegt Steven Wayenberg, die als jurist werkt bij de organisatie voor particuliere woningbezitters. 'Een onafhankelijk schadeloket, bij twijfel beslissen in het voordeel van de Groningers, enzovoort. Hier hebben wij, en vele anderen, jaren voor gestreden. Maar we moeten natuurlijk nog even afwachten hoe het gaat in de praktijk.' Lees ook: - Politiek is positief over nieuw schadeprotocol

