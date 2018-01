Stad zoekt meer tijdelijke kamers voor internationale studenten

De Groninger gemeenteraad wil meer tijdelijke huisvesting voor internationale studenten.

Volgens een meerderheid dreigt anders komende zomer dezelfde situatie als vorig jaar te ontstaan. Toen hadden studenten uit het buitenland grote moeite om woonruimte te vinden. Uiteindelijk werd een aantal van hen opgevangen in de voormalige noodopvang voor vluchtelingen aan de Van Swietenlaan.

Onderzoek naar tijdelijke woningen

Student en Stad opperde woensdag een onderzoek naar meer tijdelijke woningen; dat werd door een raadsmeerderheid en wethouder Roeland van der Schaaf gesteund. Ook hij heeft grote zorgen over de toestroom in september, die nog groter lijkt te worden dan vorig jaar.

Tijdelijke eenheden voor internationale studenten

In februari komen ook internationale studenten naar de stad, maar de nu beschikbare huizen lijken daarvoor voldoende. Voor de toestroom in september overlegt de gemeente geregeld met Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en Stichting Studenten Huisvesting. 'Ik denk dat we niet ontkomen aan tijdelijke eenheden, omdat de structurele uitbreiding nog twee tot drie jaar duurt,' zegt Van der Schaaf.

Particuliere verhuurders betrekken

De instaties kijken ook naar huisvestingsmogelijkheden buiten de stad. Verder proberen ze particuliere kamerverhuurders zover te krijgen dat ze internationale studenten huisvesten. Volgens Van der Schaaf liggen daar best mogelijkheden, omdat er minder vraag naar kamers is van Nederlandse studenten.

