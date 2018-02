Stad wil na brandbrief zorgen voor voldoende plekken in nachtopvang

De gemeente Groningen wil dat Het Kopland genoeg bedden beschikbaar stelt in de nachtopvang voor daklozen.

De organisatie hoefde in 2017 niet meer dan twintig bedden te hebben; dit jaar moet het aantal op de vraag zijn afgestemd. De gemeente is daarover met Het Kopland in gesprek. Twintig is voortaan het minimum; als meer nodig is, moet de organisatie daarvoor zorgen.

Brandbrief

Eind vorig jaar stuurde Stichting Straatwijs een brandbrief naar burgemeester Den Oudsten van de stad Groningen; er zouden veel te weinig bedden zijn. Dat signaal was nieuw voor de gemeente, schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de SP. 'Op basis van de dak- en thuislozen monitor en op basis van de gesprekken met Het Kopland had de gemeente geen concrete indicatie van een structureel tekort aan opvangplekken.'

Na de brandbrief is de gemeente in gesprek met Het Kopland met als inzet meer bedden. Het Kopland moet nog aangeven of dit haalbaar is.

