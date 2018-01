Deel dit artikel:











Tientallen buurtbewoners bij voorlichtingsavond bomenkap (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De zaal die de gemeente Groningen had gehuurd voor de voorlichtingsbijeenkomst over bomenkap in de Noorderplantsoenbuurt, puilde woensdag uit. Tientallen buurtbewoners waren gekomen om te laten weten dat ze tegen de kap zijn.

In de Noorderplantsoenbuurt worden mogelijk ruim honderd bomen gekapt, omdat leidingen en kabels vervangen moeten worden. Groenste straat van Groningen Eén van de buurtbewoners begrijpt niets van het plan: 'Onze straat staat bekend als één van de groenste van Groningen. Er staan 26 bomen en er zouden 22 uit gaan. Zonder enig overleg.' Boven op kabels en leidingen Jans Oeben van de gemeente vindt de hoge opkomst mooi. 'De mensen zijn betrokken bij hun buurt.' Maar of hij de buurtbewoners ook gerust kan stellen? 'Tja, de bomen hier zijn niet altijd even slim geplant. Soms boven op kabels en leidingen. Nu die vervangen moeten worden, levert dat dus wel een probleem op.' Lees ook: - Bewoners Noorderplantsoenbuurt bang voor mogelijke bomenkap