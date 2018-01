Restaurant Het zusje van André Dokter aan de Oosterstraat in de stad Groningen is tot 20 februari gesloten vanwege rook- en waterschade.

Afgelopen maandagnacht was er brand boven het restaurant. Er is zo veel schade aangericht, dat de tent drie weken dicht moet.

Het vuur ontstond in een cv-ruimte. Doordat water naar de begane grond lekte, is er waterschade ontstaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Lees ook:

- Brand boven restaurant in Oosterstraat