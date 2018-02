Toch droomhuwelijk voor ongeneeslijk zieke Adriana

Adriana Kloen treedt opnieuw met haar man in het huwelijk. (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Ze heeft nog een allerlaatste wens: een droomhuwelijk. De 62-jarige ongeneeslijk zieke Adriana Kloen uit de stad Groningen wil heel graag opnieuw trouwen met haar man Haijo Kloen. Maar dan op grootse wijze met een mooi feest.

Het huwelijk destijds was sober, vertelt dochter Esmeralda Kloen: 'Vroeger was alles anders. Mijn ouders wilden samenwonen en moesten daarom trouwen. Ze hebben geen huwelijk gehad met een trouwjurk en een groot feest. Dus dat hebben we met de familie als verrassing georganiseerd.'

Longkanker

Adriana heeft longkanker. Er is geen behandeling meer mogelijk. Ze kan niet meer lopen, maar dankzij Stichting Ambulance Wens kan ze toch gebracht worden naar haar grote trouwfeest.

Toen de familie haar vertelde wat er ging gebeuren, kon Adriana het bijna niet geloven: 'Ik ben echt overrompeld. Dit is geweldig. Een paar nachten geleden werd ik wakker en dacht, mijn allergrootste wens zal nooit uitkomen. Nou en kijk.'

Belangeloos

Omdat ze al getrouwd zijn, voltrok een familielid het huwelijk opnieuw. Iedereen werkte belangeloos mee aan het feest dat in het buurthuis in de Oosterpoort werd gehouden. 'Dit is onvoorstelbaar. Echt grandioos!', vertelt Haijo Kloen die opnieuw zijn jawoord geeft. 'Voor 200% ja!'