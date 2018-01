Aanpak Brugstraat en Munnekeholm kan na koningsdag van start

Kritiek kwam er wel vanuit de gemeenteraad woensdagavond, maar de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm in het centrum van Groningen gaat gewoon door.

Aanpassingen aan het plan kregen geen meerderheid in de gemeenteraad.

Betaling

Eigenlijk vindt iedereen het nieuwe aanzien van de straten na de herinrichting mooi, maar op hoe de plannen worden betaald, was wel kritiek. De gemeente wil de parkeergarage in de Haddingestraat langer openhouden dan gepland. De bijdrage die uitbater Interparking daarvoor jaarlijks betaalt, zet de gemeente in om de twee straten op te knappen. Afspraak daarbij is dat de gemeente binnen uiterlijk tien jaar de parkeergarage koopt van Interparking. Hoe dat betaald moet worden, is nu nog niet bekend.

Volgens SP, Stadspartij, ChristenUnie en CDA is dat financieel houtje-touwtjewerk. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij: 'Het zijn hoge ambities, maar de financiële onderbouwing is zeer betreurenswaardig.' CDA'er Rob Lamers: 'Zo schuiven we problemen van nu door naar de toekomst.'

Maar wethouder Paul de Rook stelt dat de aankoop tegen die tijd prima te betalen is. De gemeente kan die locatie dan gebruiken zoals ze wil, bijvoorbeeld voor woningbouw. Dat zou voldoende opleveren om de aankoop te kunnen betalen.

Fietsparkeren

Kritiek kwam er ook op het geringe aantal parkeerplekken voor fietsen in de Brugstraat en Munnekeholm. De gemeente wil van het gebied een Walhalla maken voor voetgangers en fietsers. Volgens Student en Stad, Stadspartij en ChristenUnie betekent dit ook dat er extra parkeerplekken moeten komen. In de plannen zijn dit er niet meer dan vijftien.

Maar wethouder Joost van Keulen weet de raad gerust te stellen: er komen meer fietsplekken, maar op welke plek is nog onderwerp van onderzoek. In maart komt daar meer informatie over.

Verdwenen parkeerplaatsen

Ook de commotie over twaalf parkeerplaatsen voor auto's aan het Hoge der A die in de plannen verdwijnen, verdampt. Van Keulen erkent dat hij niet alleen met bewoners aan die straat zelf had moeten overleggen, maar ook met bewoners verderop in de wijk. Dat gaat nu alsnog gebeuren.

En dus kunnen de Munnekeholm en Brugstraat in navolging van de A-straat worden aangepakt. Dit gebeurt pas in mei, omdat de gemeente het gebied tijdens Koningsdag niet open wil hebben liggen.

De straten krijgen gele steentjes, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte, de stoep wordt breder en er komen extra bomen.