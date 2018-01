Fractievoorzitter Gemeentebelangen Appingedam trekt zich terug

Voorman Dries Zwart van Gemeentebelangen Appingedam stopt met zijn werk als raadslid. Hij is ook niet meer bij de aankomende raads- en fractievergadering, zo laat de partij woensdagavond weten.

Zwart wil zich samen met anderen inzetten om een lokale politieke partij te vormen voor de raadsverkiezingen in de toekomstige DAL-gemeente, eind 2020.

Hele uitdaging

'We hebben nog 2,5 jaar de tijd, maar dat is zo om. Het is een hele uitdaging. Als ik nu nog in de raad ga zitten, zou dat de suggestie wekken dat we Gemeentebelangen Appingedam zouden uitbreiden. Dat is niet het geval', laat Zwart weten. Om die reden stelt hij zich ook niet meer verkiesbaar voor de verkiezingen op 21 maart.

Dankbaar

Partijvoorzitter Tiny Tuil laat weten het besluit van Zwart te respecteren. 'Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de Damster politiek. Daar zijn we hem dankbaar voor.'

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben deze maand besloten om in 2021 te fuseren.

