'FC Groningen wil Hennie Spijkerman als assistent van Buijs'

FC Groningen is in de zoektocht naar een ervaren assistent-trainer uitgekomen bij Hennie Spijkerman. Dat meldt VI. Hij moet de rechterhand van Danny Buijs worden, die topfavoriet is voor het hoofdtrainersschap.

'Ik heb contact gehad met Ron Jans, maar er is nog niks rond. Ik kan er dus verder ook nog weinig over zeggen', aldus Spijkerman tegen het weekblad. Spijkerman zou ook al met Buijs hebben gesproken, die nu nog trainer is van tweededivisionist Kozakken Boys.

Spijkerman was jarenlang assistent-trainer bij Ajax, maar werd eind vorig jaar weggestuurd toen ook hoofdtrainer Marcel Keizer en assistent Dennis Bergkamp ontslag kregen.

'Mooie dingen te doen'

'Ik wil nog graag wat blijven doen', vervolgt hij tegen VI. 'Op het trainingsveld staan, de hoofdtrainer ondersteunen, in een rol zoals ik die ook bij Ajax had. Graag ook bij een club in de Eredivisie. En FC Groningen is een club waarbij mooie dingen te doen zijn.'

Bekenden

Jans en Spijkerman zijn goede bekenden sinds ze bij FC Emmen samenwerkten. Spijkerman was van 2001 tot 2003 hoofdtrainer, bijgestaan door assistent Ron Jans. Die vertrok in 2002 naar FC Groningen om daar hoofdtrainer te worden.



Lees ook:

- Danny Buijs is topfavoriet om Ernest Faber op te volgen