Trekkers verboden in Den Haag? Politie: 'Wij proberen tot een oplossing te komen'

Het is nog niet duidelijk of de Groningse boeren donderdag met hun trekker vanaf het Haagse Malieveld naar het Binnenhof mogen rijden. Volgens de boeren heeft de Haagse politie hen dat verboden.

Maar een woordvoerder van politiekorps Haaglanden ontkent dat: 'Wij zijn nog in gesprek met de boeren en we proberen tot een goede oplossing te komen.'

Hoorzitting

Donderdag wordt in Den Haag een hoorzitting gehouden over de afhandeling van de schade door de aardbevingen in Groningen. Shell en ExxonMobile worden daarbij op het matje geroepen.

Groningse boeren gaan protesteren op het Malieveld. Daar worden tientallen trekkers verwacht. In optocht zou dan vervolgens langs een kantoor van de Shell richting de Hofvijver gereden worden.

Bussen

Ook gaan er bussen vanuit Groningen naar Den Haag. Het opstapschema is als volgt:

- Opstap Appingedam

09:15 verzamelen

09:45 vertrek (harde deadline)

Adres: Farmsumerweg 130, 9902 BW Appingedam

- Opstap Loppersum

09:45 verzamelen

10:15 vertrek (harde deadline)

Adres: Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum

- Opstap Kardinge in Groningen

10:45 verzamelen

11:20 vertrek

Adres: Kardingerplein 1, 9735 AA Groningen

- Terugreis vanuit Den Haag

Omstreeks 20:00 zullen de bussen vanaf het Malieveld weer terugrijden.

Aanmelden voor de bussen kan via de mail.

