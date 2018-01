Heb jij ook genoten van de supermaan?

Op veel plaatsen in onze provincie hebben mensen zich woensdagavond vergaapt aan de 'supermaan'.

De maan lijkt momenteel extra groot, doordat ze betrekkelijk dicht bij de aarde is.

Bloedsupermaan

De 'bloedsupermaan' was in ons land niet te zien. De maan heeft dan ook nog een rode gloed, doordat de aarde tussen de zon en de maan in staat en deze verduistert. In India, China en Australië bijvoorbeeld was dit natuurverschijnsel wel goed te zien.

De supermaan in Groningen:

