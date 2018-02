Deel dit artikel:











'Gasbesluit van Kamp was meedogenloos' (Foto: RTV Noord)

Het besluit van toenmalig minister Kamp om een advies over de gaswinning in Groningen te negeren was meedogenloos. Dat zegt oud-inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen tegen de NOS.

Volgens hem hadden er doden kunnen vallen. De Jong was de baas van het Staatstoezicht op de Mijnen toen de sterkste beving tot nu toe plaatsvond, die bij Huizinge in 2012. Hij adviseerde toen om de gaswinning zo snel mogelijk zo ver mogelijk terug te draaien. 12 miljard kuub Ook stelde hij dat het voor de veiligheid het beste zou zijn om terug te gaan naar 12 miljard kuub, omdat dan geen voelbare bevingen meer zullen plaatsvinden. Maar dat gebeurde niet. Er werd tot zijn verbazing na zijn advies alleen maar meer gas gewonnen. 'Wat kwalijk is, met de kennis van nu, is dat ze een besluit hebben genomen wat niet gepubliceerd is: ze zijn juist méér gaan winnen. Het was een besluit van de coalitietop en dat was een meedogenloos besluit', zegt De Jong tegen de NOS.

Cashen Op dat moment waren alle partijen, ook de NAM, het er volgens De Jong al over eens dat meer produceren leidt tot meer en sterkere aardbevingen. Hij verwijt zowel de Staat als Shell en Exxon - die samen eigenaar zijn van de NAM - dat ze nog even hebben willen 'cashen'. Nieuw advies Het Staatstoezicht op de Mijnen brengt donderdag een nieuw advies uit aan de huidige minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over de verlaging van de gaswinning in onze provincie. De Jong verwacht dat alsnog zal blijken dat de vermindering aanzienlijk moet zijn, zodat Groningen weer veilig wordt. Lees ook: - SodM komt op 1 februari met advies over verlaging gaswinning

