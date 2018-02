Aantal medewerkers NCG gaat over naar Commissie Mijnbouwschade

Een deel van de medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders zal gaan werken voor de nieuwe Commissie Mijnbouwschade.

Dat is het gevolg van het nieuwe schadeprotocol dat er sinds woensdag ligt.

Drie taken overgedragen

In het nieuwe protocol worden drie taken die nu bij de NCG liggen, ondergebracht bij de nieuwe commissie. Het gaat daarbij ten eerste om complexe schades, waarbij de NCG tot dusver bemiddelde. Ook het secretariaat van de Arbiter Bodembeweging wordt overdragen, omdat de Arbiter eveneens verhuist naar de nieuwe commissie. Daarnaast wordt de Commissie Bijzondere Situaties ondergebracht bij dit nieuwe instituut.

Voor de NCG blijft als hoofdtaak de versterking over. 'Dat was zo en dat blijft zo', aldus Alders, die verwacht dat maximaal twintig NCG-werknemers de overstap maken naar de nieuwe Commissie Mijnbouwschade.

Alders niet naar Commissie

Voor zichzelf ziet Alders geen rol weggelegd in die tijdelijke commissie: 'De Commissie Mijnbouwschade moet volstrekt onafhankelijk zijn. In het schadeprotocol staat ook dat de meerderheid van de commissie juristen moet zijn, het liefst afkomstig uit de rechterlijke macht. Ook moeten er bouwkundigen in zitten. Ik ben noch het eerste noch het tweede.'

Alders zegt dat hij voorlopig gewoon leiding blijft geven aan het instituut van de Nationaal Coördinator. 'Ik ben benoemd voor vijf jaar en ik zit nu halverwege. Of ik die termijn ook volmaak? Eh, nooit over dit soort dingen praten.'

Lees ook:

- Dit moet je weten over het nieuwe schadeprotocol

- Geen gevecht meer met NAM: nieuwe schadeloket opent op 19 maart

- Nieuw schadeprotocol: contourlijn van tafel en NAM definitief op afstand

- Ook NAM is blij met nieuwe afspraken over schade

- Politiek is positief over nieuw schadeprotocol