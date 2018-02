FC Groningen laat doelstelling play-offs Europees voetbal varen

FC Groningen heeft niet langer als doelstelling om dit seizoen de play-offs voor Europees voetbal te halen. Dat zei technisch manager Ron Jans donderdagmorgen op Radio Noord.

Afgelopen nacht eindigde de winterse transferperiode. FC Groningen zag daarin vijf spelers vertrekken (Oussama Idrissi, Etienne Reijnen, Ruben Jenssen, Todd Kane en Danny Hoesen). Daar kwam alleen Ajax-verdediger Deyovaisio Zeefuik op huurbasis voor terug. De club kent bovendien een teleurstellend seizoen; het staat momenteel dertiende in de Eredivisie.

Zo spoedig mogelijk veilig

De club vindt het gezien deze situatie niet langer realistisch om de ploeg en technische staf als doelstelling de play-offs om Europees voetbal op te leggen.

'Onze doelstelling is nu zorgen dat het team zich ontwikkelt, dat spelers zich individueel ontwikkelen, dat we goede wedstrijden spelen, zorgen dat we ons zo spoedig mogelijk veilig spelen, en proberen zo hoog mogelijk te eindigen', aldus Jans.

Onnodige druk

'Europees voetbal halen mag best hoor, en het kan ook nog wel, maar met die doelstelling verhoog je de druk in een situatie waarbij de kans groter is dat je het niet haalt dan dat je het wel haalt', stelt de technisch manager.

Nieuwe trainer

Jans wil nog niet zeggen hoe het gaat met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Naar verluidt zijn Danny Buijs en Hennie Spijkerman, als koppel, daarvoor in de race. 'We gaan niet op namen in zolang het nog niet rond is. Wij proberen om snel de staf rond te hebben, alleen zorgvuldigheid gaat voor.'

